新冠肺炎｜英航增派中國航班運醫療物資　機師拍片介紹客機改貨運

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，中國成為口罩等醫療物資最大的出口國。英國航空（British Airways）已於本月中旬重啟因疫情暫停的中英直航，將其所有客運航班用於貨物運輸。英航機師日前更於YouTube上傳短片，介紹機艙內的乘客座位上裝滿從上海運回的物資。 當地時間24日，英航再次宣布從5月起，往返中英的航班數將從目前的每周13架次增至每周21架次，以確保每周可從中國運送770噸醫療物資至英國，包括防護用品、呼吸機等。

英航機師Andy拍片介紹客機座位裝滿口罩等醫療物資，從上海運回英國。（YouTube）

英航機師Andy Goodliffe在16日上傳了一段約40秒的影片，介紹自己駕駛客機飛往上海運送醫療物資，經過28小時往返，運載250萬個口罩回到英國，「貨物都在座位上，一直堆到機艙後面」。他還稱自己很高興能參與到抗疫行動當中。

報道稱，英國駐華使館正加緊從中國進行採購，應對疫情下英國醫院個人防護用品緊缺的危機。自5月起，英航每周航班將有14架從上海出發，另外7架從北京出發，以確保每周向英國運送約770噸個人防護用品和呼吸機等醫療物資。

疫情之下，英航的客運航班用於物資運輸。（路透社）

英國外相藍韜文（Dominic Raab）表示，往返中國的航班將幫助英國為奮戰在抗疫前線的醫務工作者運送急需的物資。他還稱，新冠疫情是全球的挑戰，英國將和國際夥伴展開合作，阻止病毒蔓延拯救生命。

（綜合報道）