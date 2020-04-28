【新冠肺炎】27日內地新增6宗確診　3宗本土病例均在黑龍江

國家衛健委通報，4月27日，內地31個省級行政區和新疆生產建設兵團報告新增確診病例6宗，其中3宗為境外輸入病例，3宗為本土病例（黑龍江3宗）；無新增死亡病例；新增疑似病例1宗，為境外輸入疑似病例（上海1宗）。

新增3宗本土病例都在黑龍江。圖為哈爾濱中央大街。（中新社）

當日新增治癒出院病例81宗，解除醫學觀察的密切接觸者915人，重症病例減少2宗。境外輸入現有確診病例552宗（含重症病例21宗），現有疑似病例6宗。累計確診病例1639宗，累計治癒出院病例1087宗，無死亡病例。

截至4月27日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例648宗（其中重症病例50宗），累計治癒出院病例77555宗，累計死亡病例4633宗，累計報告確診病例82836宗，現有疑似病例9宗。累計追踪到密切接觸者731015人，尚在醫學觀察的密切接觸者8014人。

湖北無新增確診病例，無新增治愈出院病例，無新增死亡病例，無現有確診病例，無重症病例。

無症狀感染者增40宗

31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者40宗，其中境外輸入無症狀感染者3宗；當日無轉為確診病例；當日解除醫學觀察17宗（境外輸入4宗）；尚在醫學觀察無症狀感染者997宗（境外輸入130宗）。