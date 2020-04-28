【新冠肺炎】尼日利亞團體向中國追責索賠　開兩千億美元賬單

新冠肺炎（COVID-19）疫情給全球造成損失，在美國指責中國應對疫情不力後，國際社會向北京追責的呼聲日漸增多。近日，尼日利亞有律師團向中國索賠2,000億美元。

綜合媒體4月28日報道，尼日利亞一個律師團的首席代表阿津蓋（Epiphany Azinge）發表聲明指，中國應負起新冠肺炎的責任，賠償尼日利亞的生命喪失、經濟損失、社會動亂、國家創傷、精神折磨，以及疫情對民眾日常生活的破壞。目前，該團體已就此透過尼日利亞大使館向中國政府發出訴狀。

報道指出，尼日利亞律師團首先會向尼日利亞聯邦高等法院提告，接着說服尼日利亞政府在國際審判法院（ICJ）對中國提出國家訴訟。

近來，美國不斷指責中國隱瞞疫情，建議各國索賠。美國總統特朗普（Donald Trump）宣稱「中國應該承擔責任」；美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）4月14日接受德國《圖片報》在線採訪時，再次強調中國的「責任不可推卸」；美國共和黨國會議員還簽署法案，允許美國人就新冠肺炎疫情大流行起訴中國政府。

目前，包括美國、意大利、英國、德國，甚至印度等國的機構、團體已對中國政府提起訴訟，要求賠償。整體來看，求償金額在數千億美元至數萬億美元之間。

此外，在媒體輿論中，美歐正對華集體圍攻。英國智庫亨利傑克遜學會（Henry Jackson Society）公布了一份長達44頁報告，詳盡分析了對北京提起疫情賠償訴訟的法律依據。德國主要報紙媒體《圖片報》甚至開出1,490億歐元的「賬單」，要求中國賠償。

對於美國政府頻繁指責中國並要求賠償，美國《紐約時報》曾評論指出，美國政府試圖將責任歸咎於中國，以轉移外界政府處理疫情的嚴厲批評。評論認為，美國共和黨人相信怪罪中國，並利用美國對北京的敵意，是挽救特朗普在總統大選中的最好方法。

中國外交部則多次指責美方在詆譭抹黑中國，要求美方「停止對中國的無端指責」，強調「美國應當首先做好自己的事情」。

對於多國向中國索賠，中國外交部發言人耿爽4月22日回應說，這種所謂的控告毫無事實和法律依據，十分荒謬。耿爽強調，這些所謂的訴訟純屬是惡意濫訴，有違基本法理。

多維新聞評論指出，對於中國來說，這些爭議都是當下全球抗疫過程中無法避免的話題，尤其是西方還佔據國際話語主導權、美國對中國的敵意愈發鮮明的大背景之下。中國無需因為通過證明自己來滿足西方的訴求。