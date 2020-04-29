【新冠肺炎】金磚五國外長會議　王毅稱中國抗疫不尋求地緣利益

金磚五國外長4月28日舉行視像會議，商討應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）對策。l 中國國務委員兼外長王毅表示，中國在國際展開抗疫工作不謀政治私利，並強調應支持世界衞生組織發揮抗疫作用。

新型冠狀病毒肺炎：金磚五國外長在4月28日舉行視像會議，就應對疫情交換意見。（Getty）

王毅在會議上指出，疫情給各國人民帶來巨大威脅，金磚國家應該作出正確選擇，採取有力行動。包括堅持多邊主義，確保全球産業鏈供應鏈安全順暢運行，在尊重彼此主權和國情的前提下加強疫情信息分享，深入交流抗疫經驗，開展藥物和疫苗研發合作。

王毅表示，中國一開始就堅持公開、透明態度，第一時間對外通報疫情，分享病毒基因序列，切斷疫情本土傳播，並為全球防疫累積經驗。同時強調中國展開國際抗疫合作是出於人道精神，沒有意識形態考量，不尋求地緣政治私利。並稱不應讓指責和推諉分散合作抗疫的精力，或以政治化、污名化行為製造新的矛盾分歧。

王毅又表示，世界衞生組織幫助發展中國家對抗疫情不可或缺，強調金磚國家應支持世衞等聯合國機構，推動完善全球公共衛生治理，打造人類衛生健康共同體。

會議由俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）主持，就對抗疫情、深化金磚合作等問題交換意見。各方會上均認為，金磚國家須堅持多邊主義，加強團結協作，分享疫情信息和經驗交流，開展藥物和疫苗研發合作，以有效應對病毒，維護世界公共衛生安全，減緩疫情的負面影響。

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