【新冠肺炎】中國駐澳洲大使館：若澳方操弄「小把戲」只好奉陪

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球蔓延，澳洲外長佩恩（Marise Payne）日前指出，希望成立獨立機制，檢討疫情的爆發，調查起源及處理手法，引發中澳兩國唇槍舌戰。中國駐澳洲大使成競業其後稱，澳洲會因此引來中國消費者的抵制，甚至到澳洲旅遊、留學的人都會卻步，則被指是對澳洲的「經濟脅迫」。 中國駐澳洲大使館今天（29日）發表最新聲明，強調從不玩小把戲，「這不是我們的傳統」，但如果有人要玩這類把戲，「我們只好奉陪」。

澳洲至今已有逾6700宗確診病例。（中新社）

稍早前周二（28日）下午，中國駐澳洲大使館發布一則「駐澳使館發言人答記者問」聲明，並公開通話內容。聲明指出，澳洲外交兼貿易部（DFAT）秘書長孫芳安承認現在不是開展調查的時機，澳方也沒有具體方案，不希望此事影響澳中關係。

聲明提到，成競業詳細闡述了中方相關立場，指出無論澳方怎麼辯解，都掩蓋不了有關建議是政治操弄的事實，並嚴辭拒絕了澳方就其近日有關表態的關切，要求澳方放下意識形態偏見，停政治操弄，多做有利於雙邊關係發展的事。

對此，澳洲外交兼貿易部當晚發表聲明，對於中國大使館的言論表示遺憾，強調該部並不會違反外交禮儀和專業操守，也不會干涉外國代表和澳媒的互動。

中國駐澳洲大使成競業稱，澳洲堅持獨立調查會引來中國消費者的抵制，甚至到澳洲旅遊、留學的人都會卻步。（資料圖片）

中國駐澳洲大使館今天（29日）發表的最新聲明指出，使館發言人28日下午的表態，是對澳方早先違背外交慣例行為的正當回應。成競業與孫芳安的通話內容是由澳媒首先報道，「顯然是由澳方官員透露」。鑑於有關報道「不準確，有誤導性」，使館發言人不得不作出表態，以正視聽。

聲明強調， 中國駐澳使館從不玩小把戲，「這不是我們的傳統」，但如果有人要玩這類把戲，「我們只好奉陪」。

（綜合報道）