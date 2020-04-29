遼寧艦穿越宮古海峽進入東海　日本防衛省公布中國艦群畫面

日本防衛省統合幕僚監部網站周二（28日）發布消息稱，當日上午，日本海上自衛隊驅逐艦「金剛」號、「海霧」號與P-3C反潛機在宮古島東南80公里處，發現中國海軍遼寧艦航母編隊，通過宮古海峽進入東海。

遼寧艦編隊。（統合幕僚監部網站）

編隊包括航母遼寧艦、052D型導彈驅逐艦西寧艦、貴陽艦、054A型導彈護衛艦棗莊艦、日照艦、901型遠洋綜合補給艦呼倫湖艦共6艘艦艇。

防衞省指，海上自衞隊於上午9時，發現上述軍艦，穿越沖繩本島與宮古島之間海域，由太平洋返回東海。中方艦隊全程未有入侵日本領空，而航母上也沒有艦載機升降。防衞省相關人員指，中國航母近年5次穿越上述海峽，但以這條航線返航則是首次，將分析其航行目的，並持續保持警戒及監視狀態。

901型遠洋綜合補給艦呼倫湖艦並未被拍攝到。（統合幕僚監部網站）

4月13日，中國海軍新聞發言人高秀成曾介紹，根據年度計劃安排，海軍組織遼寧艦航母編隊跨區機動，於近日航經宮古海峽、巴士海峽，到南海有關海域開展訓練，這是年度計劃內的例行性安排，符合國際法和國際慣例，今後中國海軍仍將按計劃常態組織類似演訓活動，加快提升航母編隊體系作戰能力。