【新冠肺炎】胡錫進諷特朗普「喪事喜辦」　稱其將釘在恥辱柱上

新冠肺炎疫情持續。日前，特朗普表示，美國病例數量大是因為檢測數量高，《環球時報》總編胡錫進轉發了相關Twitter，並稱，特朗普總統把100萬確診數看做是他的成就，顯示出這位美國領導人對此一點都不感到內疚慚愧。他表示，中國人將這種行為稱之為「喪事喜辦」，這是中國人最討厭的事，看來美國人脾氣真好。 胡錫進還在微博就此事發文，稱「這屆美國政府一定會被牢牢釘在歷史的恥辱柱上」。

此前的4月28日，美國新冠肺炎累計確診超過100萬，當天，特朗普接受採訪時說，病例最終將降到零。他認為病例數量大是因為「我們的檢測數量比別國高得多」。4月29日，特朗普再次發Twitter重申這一觀點，稱「美國有100萬確診病例的唯一原因是我們的檢測比其他所有國家都好得多。在檢測方面其他國家都比我們落後，所以他們的確診病例比我們少」。

不過，根據《紐約時報》等美媒的預測，美國實際感染人數可能要更多，100萬的數字並不包括已感染但尚未接受檢測的人。

對於特朗普的前述言論，胡錫進除了發Twitter，還在4月29日發微博上說，美國疫情如此嚴重，「如果這都能圓過去，特朗普政府喪事喜辦的本事也未免太大了」。他稱，「這要是擱在中國，老百姓能答應嗎？社會得出多大的亂子？美國沒有天下大亂，我覺得可以用一句話來總結：哀莫大於心死」。他還認為，「這屆美國政府一定會被牢牢釘在歷史的恥辱柱上」。

胡錫進還不忘嘲諷中國崇美者，他說，「就這，世界上、包括中國一些美粉還幫着美國圓呢？為這麼糟糕的現實洗地，這可是今年最髒最累的活」。

胡錫進近來頻頻發聲抨擊美國。4月28日，胡錫進曾在微博稱，「美國甩鍋中國，進一步惡化中美關係，老胡作為站在最前線的將士之一，必然要火力全開，反擊美國的各種誣陷，很戳美國跳得最高的那些政治精英的痛處」。