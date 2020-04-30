成都鼓勵大學生參軍：服役兩年補助達24萬　退役就業可落戶

四川成都市近日修訂《關於進一步鼓勵大學生參軍入伍的意見》（下簡稱《意見》），全面提升大學生參軍入伍鼓勵政策，其中包括兩年達24萬（人民幣，下同）的補助金，退役後如在當地就業，可按照成都市現行戶籍遷入政策辦理落戶手續。

為鼓勵大學生參軍，成都提供補助達24萬，其退役就業可落戶當地。（中新社）

《意見》列明，從成都市參軍入伍的普通全日制大學生，服役兩年可獲得適當經濟補助：本科畢業生約24萬元、大專畢業生約22萬元、本科在校生和新生約22萬元、大專在校生和新生約20萬元。

補助包含義務兵家庭優待金、大學生服役一次性獎勵金、自主就業一次性經濟補助、自主就業一次性退役金、學費補償減免和助學貸款代償、服役期間工作津貼等。

此外更會給予一次性「獎勵金」，標準為本科畢業生5萬元、大專畢業生4萬元、本科新生和在校生3萬元、大專新生和在校生2萬元。

退役報考事業單位可獲加分 國有企業安排專項招聘名額

另外，符合招聘條件的退役大學生士兵在報考成都市事業單位時，可在總成績上加分，累積不超過8分。國有屬性企業亦會安排專項招聘名額，並在符合崗位所需條件的退役大學生畢業生士兵中擇優錄取。

凡從成都市應徵入伍的全日制普通高校大學生，在部隊服役期滿且表現良好，退役（在校生退役復學畢業）後落實就業單位、簽訂正式勞動合同的，按照成都市現行戶籍遷入政策辦理落戶手續，並享受當地大學生入伍的其他優待安置政策。