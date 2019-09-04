台灣21歲男子後悔參軍　「尿遁」逃出營區10日後在網吧被捕

台灣一名21歲男子參軍後因不適應軍旅生活，還因盜竊案件與同袍相處不睦，日前竟「借尿遁」逃走，最終在一家網吧裏被捕，以「意圖長期脱免職役而離去職役罪」遭判處有期徒刑3月，可易科罰金。

台灣一名21歲男子參軍後因不適應軍旅生活，竟「借尿遁」逃走。圖為台軍進行聯合反登陸作戰實彈演習。（軍聞社）

判決書內容指出，21歲的林姓男子在本年1月份入伍、服為期4個月的軍事訓練役，但期間卻遭到軍隊幹部勸說投軍，林男便不假思索簽下志願役。隨著踏入軍旅生涯的日子漸久，林男逐漸感到不適應，且又因盜竊案件而與同袍相處不睦，林男漸感後悔，並萌生不願繼續留在軍隊的念頭。

5月4日上午8時許，林男藉故向營隊幹部報備上廁所，成功脱隊後立即返回寢室拿取個人物品，並從營區側門翻牆逃出。軍中幹部在發現林男不知去向後，立即報請憲兵隊協助尋找，並於10天後在一家網吧發現林男，當場將其拘捕。

法院認為林男所涉為《陸海空軍刑法》的「意圖長期脱免職役而離去職役罪」，但考量林男犯案動機、犯後態度及其智識程度，判處有期徒刑3月，可易科罰金；如若林男5年內故意再犯，將視為累犯，依《刑法》規定加重其刑。

（ETtoday新聞雲）