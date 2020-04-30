美艦時隔一日再闖南沙　行經南薰礁附近海域

中美在南海的較量持續。繼4月28日派「巴里」號驅逐艦（USS Barry， DDG-52）進入西沙群島12海里範圍後，美國海軍又於29日派「邦克山」號巡洋艦（USS Bunker Hill， CG-52）在南沙群島南薰礁附近活動。

美國海軍研究學會網站（USNI）報道稱，美國第七艦隊29日宣布，「邦克山」號巡洋艦在南沙群島執行最新一次的自由航行行動。

「邦克山」號沒有事先通知的情況下進行了一次「無害通過」，在南沙群島南薰礁附近航行經過。據悉，中國在南薰礁上建有建築物和軍事設施。美國海軍稱，此舉意在測試中國大陸、台灣、越南的「過度海洋主張」（excessive maritime claims），大陸、台灣及越南在此一海域的主張有所重疊。

到目前為止，中國方面還未對此作出任何回應。

南薰礁位置：

稍早前，美國「巴里」號驅逐艦在西沙群島領海開展航行活動。對此，解放軍南部戰區曾發文強調，美軍是非法行動，戰區組織海空兵力全程對美艦跟蹤監視、查證識別，並予以警告驅離。

「邦克山」號巡洋艦和「巴里」號驅逐艦原本是與美軍兩棲攻擊艦「美利堅」號組成編隊在南海實施戰備巡航的，後「美利堅」返回駐地，餘下兩艦仍在南海活動。