【人事變動】三名將軍獲任解放軍選舉委員會委員

第十三屆全國人民代表大會常務委員會第十七次會議4月29日批准任命王仁華、劉德偉、田義祥為中國人民解放軍選舉委員會委員。

根據解放軍選舉人大代表辦法的有關規定，解放軍選舉委員會的組成人員由全國人大常委會批准。其他各級選舉委員會的組成人員，由上一級選舉委員會批准。下級選舉委員會受上級選舉委員會的領導。

團以上各級選舉委員會的主要職責是：負責軍人代表大會代表資格的審查；確定選舉日期；公布人民代表大會代表候選人名單；主持本級軍人大會或軍人代表大會的投票選舉；負責本級軍人大會或軍人代表大會選舉產生的人大代表的補選、罷免和辭職工作。

今年58歲的王仁華是解放軍海軍中將，曾任總裝備部政治部保衛部部長。2012年，他出任酒泉衛星發射中心政治部主任；2015年1月，任總裝備部陸軍裝備科研訂購部政治部主任；2016年1月，任陸軍政治工作部副主任；2017年1月，任海軍東海艦隊紀委書記；2018年，任中央軍委政法委員會副書記；2019年12月，升任中央軍委政法委員會書記。

今年62歲的劉德偉山東榮成人，解放軍空軍中將。他曾任解放軍空軍航空大學政委、中國人民解放軍空軍政治部副主任；2015年7月，任南京軍區空軍政委；2016年1月，任東部戰區副政治委員兼東部戰區空軍政治委員；2018年7月，轉任軍委政治工作部副主任。

今年59歲的田義祥，則是少將軍銜。他曾任解放軍總參謀部作戰部應急辦公室主任，任內曾在2008年汶川大地震期間兼任軍隊處置突發事件領導小組辦公室負責人，在2008年北京奧運會期間擔任北京奧運安保協調小組軍隊工作部部長。他於2011年任國家國防動員委員會綜合辦公室專職副主任；2013年任解放軍總參謀部動員部副部長；2016年1月任中央軍委辦公廳副主任；2018年5月，出任中央軍委審計署審計長。