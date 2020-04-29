【人事變動】唐一軍接替傅政華任司法部部長　黃潤秋任環境部部長

十三屆全國人大常委會第十七次會議4月29日正式宣布，唐一軍接替傅政華擔任司法部部長，黃潤秋擔任生態環境部部長。

此前，在中共「平安中國建設協調小組」4月21日召開的會議上，遼寧省長唐一軍代替傅政華出席就已經引發媒體的關注。

今年59歲的唐一軍，曾在浙江工作40年，先後在浙江省委宣傳部、省委辦公廳、省紀委任職，2002年至2005年任浙江省紀委常委、秘書長，2005年至2017年調浙江寧波，歷任紀委書記、政法委書記、政協主席、代市長、市委書記。

2017年10月，唐一軍首次跨省前往遼寧任職，先後出任省委副書記、代省長、省長。唐一軍還是中共十九屆中央候補委員。

從簡歷可見，唐一軍在紀檢系統擁有豐富的任職經歷和執政經驗。曾任浙江組織部長的廖國勛評價稱，「其考慮問題周到細緻，宏觀把握和組織協調能力強；作風正派，處事穩重。」

今年65歲的傅政華已達中共正部級官員的退休年齡，此前長期在中國公安部任職，曾任北京市公安局黨委書記、局長，北京市委常委、政法委副書記。2018年中國機構改革後，出任司法部部長、黨組副書記。

今年57歲的黃潤秋為中國知名地質學家，九三學社中央副主席，曾兩次獲得國家科學技術進步一等獎。他也是目前中國國務院中唯一的非中共籍部長。

資料顯示，2005年，其主持的項目「中國西南高邊坡穩定性評價及災害防治」2005年獲國家科技進步一等獎。2015年，黃潤秋及其團隊，歷時6年獨立完成的研究成果《汶川地震地質災害評價與防治》獲得國家科學技術進步獎一等獎。

2016年3月，黃潤秋進入中國部委，任環境保護部副部長。中國機構改革後，黃潤秋任生態環境部排名第一的副部長，分管生態、土壤、環評等領域。