【人事變動】唐一軍履新司法部長　身兼8項職務

十三屆全國人大常委會第十七次會議29日上午經表決，決定免去傅政華的司法部部長職務，任命唐一軍爲司法部部長。唐一軍當日依法進行了憲法宣誓。 司法部官網「部領導介紹」已更新顯示，唐一軍身兼多職，現任司法部部長、黨組副書記，中央全面依法治國委員會委員兼辦公室副主任，中央教育工作領導小組成員，中央政法委員會委員，中央司法體制改革領導小組成員，國家應對氣候變化及節能減排工作領導小組成員。

2017年2月24日，時任寧波市委書記唐一軍作工作報告。（中國政府網）

據介紹，中央全面依法治國委員會主要職責是，統籌協調全面依法治國工作，堅持依法治國、依法執政、依法行政共同推進，堅持法治國家、法治政府、法治社會一體建設，研究全面依法治國重大事項、重大問題，統籌推進科學立法、嚴格執法、公正司法、全民守法，協調推進中國特色社會主義法治體系和社會主義法治國家建設等。中央全面依法治國委員會辦公室設在司法部。

中央司法體制改革領導小組成立於2003年，全面領導司法體制改革工作。中央司法體制改革領導小組下屬的辦公室，則具體負責相關協調和組織實施工作。

今年59歲的唐一軍是山東人，但他工作生涯的前40年，都在浙江任職。他早年在浙江做知青，此後還曾在浙江省委黨校理論本科班政治經濟學專業學習兩年。1986年7月起，唐一軍調到了浙江省委工作，先後在省委宣傳部、省委辦公廳任職；1997年，唐一軍任舟山市委秘書長，1999年7月至2002年4月，任浙江省舟山市委常委、秘書長，此後，唐一軍短暫任職浙江省紀委，然後開始他在寧波的工作生涯。2005年10月起，他先後任寧波市紀委書記、政法委書記、寧波市政協主席、寧波市代市長、寧波市委書記等職。

2016年5月到2017年5月，唐一軍被任命為寧波市政府黨組書記、代市長，擔任代市長僅3個月，又被任命為浙江省委常委、寧波市委書記，後又任浙江省委副書記、寧波市委書記。

唐一軍甚至曾經一度同時擔任浙江省委常委、寧波市委書記、代市長、市政協主席四職。

2017年10月，唐一軍任遼寧省代省長，次年1月轉正至今。