台警破史上最大日圓偽鈔案　金額達2.2億日圓

據台媒報道，台灣海巡署近期查獲歷年最大宗走私偽造日圓案，查扣面額高達2億2879萬（約合1600萬港元）日圓。目前，警方已將陳姓主嫌收押，並持續追查偽鈔來源。

台北地檢署查獲的偽鈔。（中央社）

台北地檢署發布新聞稿指出，承辦檢察官林錦鴻待掌握情資後，於4月2日指揮台灣海巡署，會同財政部、台北市政府等警察機關，就陳姓女子位於新北市鶯歌區的住處進行搜索。

北檢表示，這次搜索查扣數量高達2萬2879張，面額合計2億2879萬（約合1600萬港元）的偽造日圓（聖德太子版本，真品為日本銀行於西元1958年12月1日起至1986年1月4日止所印製發行）及買賣貨幣協議書等物，已是台灣歷年查獲最大宗走私偽造日圓案件。

新聞稿指出，陳姓女子涉嫌於2012年9月21日自大陸地區搭乘四川航空，夾帶5萬張面額均為1萬日圓的偽鈔私運進口，旋即將其中半數偽造日圓出售。

檢察官認為，陳姓女子已涉台灣走私條例私運管制物品進口，及刑法意圖供行使之用而收集或交付偽造有價證券等罪刑，並嚴重影響台灣在國際間金融活動的信譽及形象。

北檢表示，全案將由承辦檢察官指揮海巡署持續擴大偵辦，積極溯源，追查走私偽造日圓來源。

（中央社）