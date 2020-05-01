【新冠肺炎】內地新增12宗確診病例　黑龍江多5宗本土病例

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，內地周四（30日）新增確診病例12宗，其中6宗為境外輸入病例（上海5宗，福建1宗），6宗為本土病例（黑龍江5宗，內蒙古1宗）。 當日無新增死亡病例，新增疑似病例3宗，均為境外輸入疑似病例（均在上海）。此外，新增治癒出院病例32宗，解除醫學觀察的密切接觸者882人，重症病例減少3宗。

黑龍江牡丹江市近日發生醫院內聚集性感染疫情，醫護人員也中招。（央視新聞）

根據各省市衛健委通報，黑龍江新增的5宗確診病例在牡丹江市，均為境外輸入關聯性無症狀感染者轉為確診病例。內蒙古新增的1宗本土確診病例，由黑龍江省哈爾濱市輸入呼倫貝爾市鄂溫克旗。

上海新增的5宗境外輸入病例均為中國籍，其中4人來自美國，1人來自巴西。福建新增的1宗境外輸入確診病例由無症狀感染者轉確診，為美國輸入。

目前內地的境外輸入現有確診病例共505宗，現有疑似病例7宗。累計確診病例1670宗，累計治癒出院病例1165宗，無死亡病例。現有本土確診病例599宗（其中重症病例38宗），累計治癒出院病例77642宗，累計死亡病例4633宗，累計報告確診病例82874宗，現有疑似病例9宗。累計追蹤到密切接觸者732966人，尚在醫學觀察的密切接觸者7761人。

此外，周四新增無症狀感染者25宗（無境外輸入），當日轉為確診病例6宗（境外輸入1宗），解除醫學觀察36宗（境外輸入11宗），尚在醫學觀察無症狀感染者981宗（境外輸入115宗）。

（綜合報道）