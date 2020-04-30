【新冠肺炎】深圳女被天降口水濺中臉部　被迫居家觀察作核酸檢測

深圳一名女子周二（28日）在小區樓下倒垃圾時，被從天而降的一抹口水精準濺中臉部，額頭、眼睛、眼鏡、鼻樑、口罩等地方都被口水污染。

事主劉小姐表示，當日報案後，輔警建議作核酸檢測。她跟公司報告後，公司也害怕她被口水濺中會出現問題，所以也讓她去做核酸檢測，並且希望她能夠居家觀察。

被口水濺中的事主劉小姐。（網上圖片）

劉小姐用棉籤盒紙巾收集了口水，將被污染的裙子密封留存。她認為，這是一個公眾性的問題，大家都應該重視這樣的事情，所以就將自己被口水濺中的事情全部寫下來，打印兩百多份，派發給她所在那棟樓的兩百多戶居民家中，然後還貼在公告欄和電梯裡面，還給保安一份、物業管理處一份，社區工作站一份。事發後物業管理方面表示，會走訪每層住戶進行核查。

劉小姐說，她給那位往樓下吐口水的人三個月的時間，她希望對方能夠主動向管理處報上大名，然後當著工作人員的面給她道歉。目前劉小姐已經做核酸檢測並居家觀察。

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