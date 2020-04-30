新冠肺炎｜中國社科院報告：武漢成為網民疫情後最想去旅遊的城市

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）內地疫情持續緩和，中國社科院旅遊研究中心等機構周二（28日）發布《新冠肺炎疫情下旅遊需求趨勢調研報告》，湖北在網民疫情後想去旅遊的省份中排行第二，武漢則成為網民在疫情後最想去旅遊的城市。

這份報告顯示，疫情前全國遊客最想去旅遊的城市前5名依次為北京、上海、重慶、深圳、成都，武漢位列第8位。疫情之後，武漢更加受到人們的關注與懷念，成為「最想去的旅遊城市Top 10」中的榜首，北京位列第2位，其後依次是重慶、上海、廈門、杭州等。在省份排行榜上，疫情前湖北省未能躋身「最想去的省份」前10位，疫情之後升至榜單第2位，僅次於北京，遊客希望通過旅遊消費為湖北經濟發展作貢獻。

不少網民熱議疫情結束後去湖北遊玩：

「等疫情結束，我要去漢口逛楚河漢街，去歸元寺，武大的櫻花再去一次，黃鶴樓」 「有個朋友約我出去旅遊。他說想先去黃鶴樓，再去長江大橋，然後東湖再去古德寺」 「神農架一聽名字就讓人想到『神農嘗百草』」 「聽說風景不錯，有機會去旅遊啊」

報告還顯示，在旅遊動機方面，總體旅遊動機有所提升，72.4%的人群今年有旅遊計劃；低收入群體旅遊動機增長更為顯著，預期的人均旅遊次數為3.8次，較上年增長1.6次；未來1年人均旅遊消費預算為5746元人民幣（下同，約合6288港元），比去年增加了734元（約合803港元）。

湖北也躋身網民最想去旅遊的省份，還直接衝上第2名。（中國社科院）

據悉，社科院2月下旬通過對2000餘萬條文本的大數據輿情分析、15163份有效問卷和多位受邀用戶網上1對1深度訪談，並藉助旅遊心理學和旅遊行為學相關理論，最終形成這份報告。

（綜合報道）