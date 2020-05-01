【新冠肺炎】批美防疫顛覆認知　胡錫進：美國人命竟不值錢

新冠肺炎（COVID-19）肺炎疫情仍在中國以外多國肆虐，其中美國已成為全球確診及死亡病例最多的國家。在此形勢下，美國防疫工作遭質疑，官媒《環球時報》總編輯胡錫進發文指責美國政府。

胡錫進於4月30日在《環球時報》刊文，題為「刷新認知，美國的人命竟然這麼『不值錢』」，認為新冠肺炎疫情在全球搞成這個樣子，真是沒想到。形勢變得太快，很多認識不斷被顛覆。

他寫道：「從中國看世界，很多事情頗令人吃驚。美國不是『民主社會』嗎，怎麼會是這樣？我們一直以為美國的人命『很值錢』，怎麼竟然比中國的人命『賤多了？在這場疫情中，中國多死一些人是了不得的事情，美國一天死一兩千人，（美國）總統怎麼可以說『我們只死了多少多少人』為了選舉，特朗普總統好像真的沒把多死一些人當回事。」

他還稱，「如果沒有後來美國等西方社會抗疫表現的反證，我們可能永遠不會知道中國從武漢封城開始做的幾乎每一步都是對的。如果按照美國的方式去做，中國到今天可能已有幾百萬人感染，10萬到20萬人死亡，而且這還遠不是最後的感染和死亡數字。」

此前的4月28日，美國新冠肺炎累計確診超過100萬，成為「全球第一」，當天，特朗普接受採訪時說，病例最終將降到零。他認為病例數量大是因為「我們的檢測數量比別國高得多」。

4月29日，特朗普再次發推重申這一觀點，稱「美國有100萬確診病例的唯一原因是我們的檢測比其他所有國家都好得多。在檢測方面其他國家都比我們落後，所以他們的確診病例比我們少」。

不過，根據《紐約時報》等美媒的預測，美國實際感染人數可能要更多，100萬的數字並不包括已感染但尚未接受檢測的人。

另據美國約翰斯·霍普金斯（The Johns Hopkins University）大學發佈的最新數據顯示，截至4月30日17時32分，美國確診個案新增28,208個，累計增至1,068,696個，死亡個案新增1,907個，累計62,906個。痊癒個案為126,122個。美國已有約623萬人接受檢測。