【新冠肺炎】湖北應急響應降至二級　全國所有省份均解除一級響應

內地的新型冠狀病毒肺炎疫緩和，重災區湖北省在周五（1日）宣布，自明天（2日）起，湖北省的突發公共衛生事件應急響應級別，將由一級下調至二級，並相應調整完善有關防控措施。 至此，內地所有省區市都已解除一級應急響應。 根據湖北省衛健委最新的公布，當地在周四（4月30日）沒有新增確診病例，現有的確診病例及疑似病例亦已歸零，但有新增19宗無症狀感染者，尚有631宗無症狀感染者要醫學觀察。湖北全省至今累計報告有68128宗確診病例，其中武漢市有50333宗。

4月19日，湖北武漢，市民在東湖綠道騎車、樂享春光。隨著疫情防控形勢好轉，武漢東湖綠道上健身休閒的人漸漸多了起來。 （中新社）

湖北省新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作指揮部在周五召開新聞發布會，介紹湖北省常態化疫情防控工作安排。副省長楊雲彥在發布會上表示，「湖北保衛戰」取得決定性成果，根據國家有關法律依據規定和湖北省突發公共衛生事件應急預案，結合當前疫情防控形勢，指揮部按程序報批後，決定自5月2日凌晨零時起，將突發公共衛生事件應急響應級別由一級調整至二級，並相應調整完善有關防控措施。

據了解，內地將突發公共衛生事件劃分為4個等級，依次為特別重大（Ⅰ級）、重大（Ⅱ級）、較大（Ⅲ級）和一般（Ⅳ級）。一級響應指的是省指揮部根據國務院的決策部署和統一指揮，組織協調本行政區域內應急處置工作。二級響應則是省指揮部派出工作組趕赴事發地開展應急處置工作，並將有關情況迅速報告國務院及其有關部門。事發地各級政府按照省指揮部的統一部署，組織協調本級突發公共衛生事件應急指揮機構及其有關成員單位展開應急處置。

湖北省在1月24日上午宣布啟動一級響應，武漢市同日亦開始「封城」。（中新社）

雖然湖北省是疫情重災區，但實際上當地是在1月24日上午才宣布啟動一級響應。相反，當時疫情相對沒有那麼嚴重的浙江省及廣東省，則早在1月23日就就啟動一級響應，甚至湖南省亦在24日凌晨啟動一級響應，以致有不少網民批評湖北政府反應太慢。

（綜合報道）