【新冠肺炎】北京「解封」下調應急響應　離京機票預訂量暴增15倍

北京市在周三（29日）宣布疫情防控應急響應級別由一級降為二級。 五一假期即將來臨，「解封」消息一出後，從北京出發的機票，預訂量較上一時段暴增高達15倍。

北京在當天的疫情防控記者會上宣布疫情防控應急響應級別由一級降為二級，國內低風險地區進京出差、返京人員，不再要求居家隔離觀察14天，在居家集中觀察的人亦可以解除觀察。但要值得一提的是，豁免居家隔離觀察的人不包括境外回京人員，也不包括湖北含武漢地區的人員，以及其他省市高中風險地區進京的人員。換言之，從香港飛往北京，仍然會被隔離14天。

消息公布後，《去哪兒》的數據顯示從北京出發的機票預定量隨即暴增。（北京頭條）

內地傳媒引述旅遊平台《哪兒網》的數據顯示，消息發布的半小時內，該網的機票搜索量迅速攀升，從北京出發的機票，預訂量較上一時段暴漲15倍，其他旅遊產品渡假、酒店等的搜索量也上漲3倍。數據顯示，北京至成都、重慶、上海、杭州、長沙成為預訂量最多的五大航線，深圳、昆明、廣州、西安、廈門、三亞則成為最熱門目的地點。

另一方面，由於京津冀地區的健康碼互認，北京「解禁」同樣使五一假期期間往京津冀地區的高鐵預訂量應聲上漲，多個高鐵線路的車票迅速售罄。

（北京頭條）