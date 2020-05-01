中國5G訊號覆蓋珠峰　華為全球最高海拔基站助「攻頂」

4月30日，中國移動在珠穆朗瑪峰海拔6500米前進營地的5G基站投入使用，這是目前全球海拔最高的5G基站。加上此前已在海拔5300米、5800米建成的基站，中國5G訊號已實現對珠峰北坡登山路線及峰頂的覆蓋。

中國移動工作人員在海拔6500米珠峰前進營地附近架設5G基站。（新華社）

中國移動和華為相關負責人介紹，此次建設突破了多項技術和建設難點。海拔6500米的5G基站距離珠峰峰頂存在2000多米落差，因此基站全部選用華為一款極簡基站產品，可通過波束賦形技術提高在垂直維度的覆蓋範圍，有效覆蓋珠峰峰頂。

內地三大電訊運營商此前已相繼宣布在珠峰開通5G服務。4月20日，中國移動發布消息表示，中國移動已完成5300米珠峰大本營、5800米過渡營地的三個5G基站開通工作。同日，中國聯通宣布實現珠峰觀景台和珠峰大本營一號營地的5G全覆蓋。

當日中國電信也宣布，已有超過600萬網友加入了「雲登頂」珠峰的項目，通過5G+雲網技術見證「中國高度」。據悉，中國電信是在4月13日於珠峰大本營1號營地（海拔5145.3米）建成5G基站，開通5G網絡。

據了解，珠峰5300米處的基站為全球海拔最高的常態化5G基站，主要保障珠峰大本營區域的信號。待5G開通商用後，登山者、遊客和當地居民可在大本營區域使用5G服務。海拔5800米和6500米處的基站為臨時基站，主要保障攀登路線至峰頂的訊號。

央視和中國電信4月曾推出「珠峰十二時辰」系列慢直播，運用5G技術向內地觀眾360度全景呈現了珠穆朗瑪峰24小時實時景觀變化。 （網上圖片）

至於電訊商為什麼要在珠峰上建設5G服務，有行業專家分析稱，2022年北京冬奧會的聖火可能會登頂珠峰，5G信號覆蓋是提前做好通信保障。此外，直播是5G的核心業務之一，專家預計，未來登頂珠峰的過程可以全程進行5G直播，登頂之後還可以用5G手機進行通話或者直播。

（綜合報道）