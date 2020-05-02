【新冠肺炎】世衛組織：要繼續向武漢學習應對疫情的經驗

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COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，世界衛生組織組織（WHO）5月1日召開疫情例行發布會，世衛組織衛生緊急項目技術主管瑪麗亞．范．科霍夫（Maria Van Kerkhove）表示，祝賀武漢重症病例清零以及沒有新冠肺炎患者，中國在控制疫情上付出了巨大努力。

新冠肺炎疫情過後，武漢黃鶴樓景區重開。（新華社）

科霍夫表示，她曾有兩周時間在中國，與各部門及醫院工作人員一同工作，看到了中國採取了哪些措施來減少病例。她還指出，世界向中國學習了應對新冠肺炎的經驗，武漢一開始疫情最為嚴重，現在有許多城市也面臨疫情，需要繼續向武漢學習，包括如何解除相關措施以及如何讓社會回到一種新的正常狀態。

科霍夫又歡迎各國採取措施遏制病毒傳播，及早發現病例防止其變為重症病例，並感謝在一線照顧患者卻遠離家人的醫護人員。

譚德塞稱，世衛在疫情初期已給予各國足夠預警時間。圖為他2月28日在瑞士出席有關新冠肺炎的新聞發布會。（Reuters）

此外，世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）同日指出，新型冠狀病毒肺炎疫情仍是構成國際關注的突發公共衛生事件，又稱世衛在疫情初期已給予各國足夠預警時間。

世衛緊急項目負責人瑞安（Michael Ryan）則表示，許多科學家研究後確信，病毒並非人為造出，而是源於自然。他強調確定宿主很重要，有助防止疫情重現。

（央視新聞）

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