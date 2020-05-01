【新冠肺炎】病毒來自中國武漢實驗室？特朗普稱已看過證據

美國總統特朗普（Donald Trump）4月30日於白宮舉行的每日疫情記者會上稱，見過SARS-CoV-2病毒來自武漢病毒實驗室的證據，但他沒有提供任何證據證明這個說法。

圖為美國總統特朗普4月30日在白宮出席一個有關保護長者的活動時回答問題。（AP）

特朗普稱不能透露是什麼讓他對這個說法這麼充滿信心。此外他後來亦在說話上做出一點平衡，他說關於引致新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的病毒來源有很多「理論」。而當他被問及他是否暗示病毒不是來自自然時，他亦予以否認。

他在記者會上指出，世衛應為自己感到羞恥，因為他們像是中國的公關。他說世衛不應在有人造成可怕的錯誤後為其找藉口，尤其是那些錯失導致大量人死亡。

特朗普稱美國正追查病毒源頭。美國《紐約時報》4月30日報道，特朗普政府的高官已在推動美國情報界尋找證據，以支持一個未經證實的、有關中國武漢實驗室是病毒源頭的理論。

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在特朗普發表上述言論前數小時，美國國家情報總監辦公室（Office of Director of National Intelligence）4月30日發表聲明稱，情報部門認同科學界的廣泛共識，即病毒不是由人為或基因改造。情報界會繼續審視資訊，判斷這場疫情爆發是由於接觸受感染動物，還是武漢實驗室的意外引起。

美國指中國延誤通報導致疫情席捲全球，傳有意向北京政府報復。路透社及美國有線新聞網絡（CNN）4月30日分別引述消息人士報道，指國務院、白宮國家安全委員會、財政部及國防部等華府部門正考慮不同方案，包括制裁、實施新一輪關稅、撤銷中國的主權豁免，甚或至是取消美國債務責任等，向中國或其他國家承受疫情在全球惡化的責任。