【有片】湖北中年男子持菜刀當街隨機斬人　致11人受傷送院

湖北荊門市一名男子2日（上周六）晚上在街上持菜刀隨機斬人，造成11人受傷。疑兇被警方當場制服，警方通報指被捕男子曾有精神病就診史。

警方通報指，5月2日晚上7時35分許，荊門市公安局接到群眾報警稱「一男子在掇刀區九淵路持刀砍人」後，民警迅速出警搜尋，7時45分許，民警將疑犯拘捕。

經初步調查，疑犯為39歲的伍姓男子，有精神病就診史。當晚伍男持菜刀在九淵路至大橋巷沿路行兇，致11名群眾受傷。案發後，所有傷者均已及時送醫救治，均無生命危險。案件正在進一步調查。

水餃店老闆娘後腦被斬傷

內媒《紅星新聞》報道指，九淵路一家水餃店老闆李先生的妻子是第一個被砍傷的。李先生描述稱，妻子當時在店門外的攤點切滷菜，「登時後腦勺挨了一下」，其後疑兇「用菜刀砍了店門的作業窗幾刀，又把我作業台的盤子往屋裏扔，當時我店內還有很多客人，都嚇的往後退，萬幸他沒有進來」。

李先生又指，當時隔壁店舖一家小吃店的客人出來看，「就拍了行兇者一下，行兇者轉身一揮刀，客人用手一擋，兩個手指被砍傷了」。李先生陪同妻子往醫院接受治療，醫生稱是皮外傷，「掛號的時候，又有幾名傷者被送到醫院，基本都是頭部受傷」。

據李先生講述，男子離開他的水餃店後又砍傷多人，「有個外賣小哥坐在路邊等訂單被砍了一刀，有路上走路的，也有在路邊坐著吃東西的，光送來石化醫院的就有八九個，還有送往其他醫院的幾個」。

（綜合報道）