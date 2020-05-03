曾任聯合國副秘書長　中國著名外交家冀朝鑄逝世　享年91歲

據內媒《澎湃新聞》今天（3日）報道，中國著名外交家、聯合國原副秘書長冀朝鑄於4月29日下午在北京逝世，享年91歲。

報道稱，這則消息是從冀朝鑄親友處獲悉。據介紹，冀朝鑄1929年7月生於山西省汾陽縣，早年留學美國。中華人民共和國成立後，冀朝鑄追隨父兄足迹，毅然放棄在哈佛大學的學業，克服重重困難回國，於1951年5月在清華大學加入中國新民主主義青年團。韓戰爆發後加入人民志願軍，參加開城談判，因表現出色獲得中朝兩國的表彰。

1964年，冀朝鑄（左1）為總理周恩來和埃及總統納賽爾（Gamal Abdel Nasser）當翻譯。（南方網）

韓戰結束後，冀朝鑄回到北京，被分配在外交部工作。他1956年3月加入中國共產黨，從1957年開始擔任總理周恩來的英文翻譯，長達17年。冀朝鑄曾隨周恩來於1963年12月13日至1964年3月1日出訪亞非14國，周恩來在回國後向全國人大作報告時特地提到「這次訪問如果沒有齊宗華（時任法文翻譯）和冀朝鑄二人當翻譯，就很困難。」

1970年10月1日，冀朝鑄（中）與毛澤東和美國記者斯諾（Edgar Snow）在天安門城樓。（資料圖片）

此外，1971年7月的美國國務卿基辛格訪華、1972年2月的美國總統尼克遜訪華等一系列重大事項中，毛澤東、周恩來等人的翻譯工作都是由精通英語、又熟悉中美關係的冀朝鑄擔任。1973年擔任中國駐美國聯絡處參贊，後被調回外交部擔任副司長。1985年8月擔任斐濟大使，兼任駐瓦努阿圖和基里巴斯大使。1987年擔任駐英大使。

1991年1月29日，聯合國秘書長德奎利亞爾（Javier Perez de Cuellar）宣布任命冀為聯合國副秘書長。同年2月6日，英國通用電氣公司宣布成立以冀朝鑄的名字命名的獎學金。1996年，冀朝鑄退任聯合國副秘書長，同年出任中華全國歸國華僑聯合會副主席。

（澎湃新聞）