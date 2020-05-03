【新冠肺炎】廣東：落實對中外人士一視同仁和無差別對待

早前，關於非洲人在廣東等地遭遇防疫歧視的輿論引發外界關注。廣東省4月17日發布公開信，表明對中外人士一視同仁、無差別開展防疫工作的官方立場。 據中新社5月2日報道，廣東省防控指揮辦在上述公開信的基礎上，組織有關部門分別就醫療衛生、教育、餐飲行業、交通運輸、旅遊景區、賓館酒店、商場超市場所、住宅屋苑樓宇、房屋租賃等9個民生行業領域，研究制定了9個行業一視同仁、無差別服務的若干措施，要求各相關行業依法依規、一視同仁地對待中外人士。

不少非洲人在廣州從事商品貿易等活動。（資料圖片）

上述措施要求，以上9個行業在疫情期間服務過程中必須、嚴格執行無差別的服務措施，對在粵所有中外人士一視同仁，堅決反對任何種族主義、歧視性言論和行為，同時堅持人文關懷，尊重不同國家、民族的風俗習慣，充分考慮中外人士的合理關切，所有服務機構均不得因國籍、種族、性別、膚色等原因對中外人士採取區別對待或差異性做法。

針對中外人士關切的進入餐廳、乘坐地鐵等公共交通工具、進入旅遊景區、入住賓館酒店、進入商場超市和屋苑樓宇等公共場所時，遇到測量體溫、檢查健康碼等管理措施的問題，措施在確保防疫安全的前提下，提供3種途徑供選擇：一是出示7日以內核酸檢測陰性結果，二是出示7日內解除醫學隔離通知書，三是憑有效身份證明並做好個人資料登記，且體溫檢測正常後，就可以進入這些公共場所。

措施規定，醫療機構、教育系統以及公共場所、屋苑樓宇等應按照屬地統一的防控要求，場所不得私自設定針對特定國籍和人員的前置條件和附加要求，巴士、計程車經查證有拒載行為的，將按有關規定處理。住房、租賃合同期限內，出租人無正當理由不得解除、修改合同，不得單方面提高租金，不得隨意剋扣按金。醫療機構、賓館酒店、屋苑物管等不得違規洩露所有人員的個人資料，保護個人私隱。

措施要求，在公共場所的入口設定一些免洗消毒液、宣傳冊等便民服務，同時張貼健康碼的掃碼標識。

▼圖輯｜早前報道，網傳3名在廣州的尼日利亞人被防疫部門從酒店公寓強行帶走隔離、收繳護照，尼國總領事到場交涉，雙方一度爭持

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多間外媒早前報道稱，非裔族群成為中國地方政府及衛生部門加強檢疫的對象，在廣州的非籍人士受到不公正的待遇，例如在深夜被酒店趕出、被強制要求進行新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）病毒等檢測、強制隔離及收繳護照等，更傳出尼日利亞駐廣州的外交官還一度為其國民被帶走隔離而與防疫人員發生爭執。

對此，中國外交部強調依法保障在華外國公民的合法權益，反對一切形式的歧視和偏見，同時，所有在華外國人都應嚴格遵守相關法律和各地疫情防控的相關規定。

（中新社）