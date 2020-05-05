長征五號B運載火箭首飛成功　搭載新一代載人飛船試驗船

據中國載人航天工程辦公室消息，2020年5月5日晚上6時00分，為中國載人空間站工程研製的長征五號B運載火箭，搭載新一代載人飛船試驗船和柔性充氣式貨物返回艙試驗艙，在中國文昌航天發射場點火升空，約489秒後，載荷組合體與火箭成功分離，進入預定軌道，首飛任務取得圓滿成功，實現空間站階段飛行任務首戰告捷，拉開中國載人航天工程「第三步」任務序幕。

據央視報道，長征五號B運載火箭以長征五號運載火箭為基礎改進研製而成，主要承擔着中國空間站艙段等重大航天發射任務。長征五號B運載火箭全長約53.7米，芯一級直徑5米，捆綁4個直徑3.35米助推器，整流罩長20.5米、直徑5.2米，採用無毒無污染的液氧、液氫和煤油作為推進劑，起飛質量約849噸，近地軌道運載能力大於22噸，是目前中國近地軌道運載能力最大的火箭。

報道稱，長征五號B運載火箭首飛成功，驗證了火箭總體方案、各分系統方案的正確性、協調性，突破了大尺寸整流罩分離技術、大直徑艙箭連接分離技術、大推力直接入軌偏差精確控制技術等一批新技術，為中國空間站在軌建造任務奠定了重要基礎。

新一代載人飛船有大容量、多用途、可重複使用3方面特色。（新華網）

據介紹，長征五號B運載火箭進場以來，與先期抵達的空間站核心艙初樣產品等共同參加了發射場合練。3月下旬合練結束後，長征五號B運載火箭全面轉入首飛準備。

據統計，自1999年神舟一號發射以來，中國載人航天工程已先後組織實施16次重大飛行任務，全部取得成功。今次發射是長征系列運載火箭的第331次飛行。

圖為長征五號B運載火箭運抵文昌航天發射場Z。（微博）

至於搭載的新一代載人飛船試驗船，據介紹，其相較於神舟飛船的性能更加先進，可兼顧近地軌道和深空探測任務，具備大容量、多用途、可重複使用等特性。新飛船的外觀和結構更簡潔，從「神舟」由返回艙、服務艙和軌道艙的三艙結構，改為倒錐形大直徑返回艙加服務艙的兩艙結構，其搭載能力也從「神舟」最多3人提升至6至7人。新飛船可重複使用，降低了飛船的使用成本和載人航天的營運成本。

（央視）