【新冠肺炎】北京援鄂醫生：武漢深切治療部過半病人肢端發涼變紫

國務院聯防聯控機制5月5日召開新聞發佈會。北京協和醫院內科學系副主任、醫療隊隊長嚴曉偉介紹協和醫院此次救治新冠肺炎病人的相關經驗。他表示，在武漢ICU（深切治療部），大約有50%-60%的病人出現肢端發涼、變紫，有些病人的手指和腳趾甚至出現發黑、壞死。他指，這是新冠病毒對血管內膜的損傷，以及新冠病毒引起的炎症風暴所造成的。

嚴曉偉表示，武漢援助期間，大量重症患者進入ICU，但針對新冠肺炎並沒有特效治療方法，靠的是醫護人員的基本理論、基本知識、基本技能，以及嚴格要求、嚴密組織、嚴謹態度。

北京協和醫院內科學系副主任、醫療隊隊長嚴曉偉。（中國網）

他說：「通過努力給危重症病人提供恰如其分的支援性治療，我們的病人在ICU存活的時間越來越長，相當一部分氣管插管、機械通氣的病人能夠拔管或者脫離呼吸機轉入到普通病房，所有這些都說明我們採取的治療措施和策略是正確的。」

全方位支持方面，嚴曉偉重點談到新冠肺炎重症病人的抗凝治療。

在武漢的ICU，醫護人員查房時發現，大約有50%-60%的病人出現肢端發涼、變紫，有些病人的手指和腳趾甚至出現發黑、壞死。嚴曉偉說，這實際上是病人肢體缺血的表現。

為什麼出現這樣的情況？經過與前線專家和後方血液科專家的討論、會診，最後認為這是新冠病毒對血管內膜的損傷，以及新冠病毒引起的炎症風暴所造成的高凝傾向，抗凝的治療非常重要。

嚴曉偉表示：「後來我們採取抗凝治療，病人肢端發黑和壞死的情況有明顯緩解。對一些非常重的病人，我們把抗凝和抗血小板聯合，取得了比較好的效果。」

（新京報）