2020年航天發射兩度失利　中國官方回應

5月5日晚上6時，由中國航天科技集團一院研製的長征五號B運載火箭在文昌航天發射場成功首飛。關於此前兩次航天發射失利，中國官方給出了回應。

中國長征五號B運載火箭發射畫面。（微博@清廉寧波）

5月5日晚，中國空間站階段飛行任務總指揮部召開長征五號B運載火箭首次飛行任務新聞發布會。

中國載人航天工程辦公室主任助理季啟明表示，「今年3月16日和4月9日，中國航天發射連續兩次失利，這也再次顯示航天事業的高風險，中國航天的『長征』永遠在路上。」

季啟明表示，經過深入開展問題覆盤、原因分析、試驗驗證等歸零工作，目前兩次失利的故障定位和機理已基本明確。

與此同時，有關部門在航天全線組織開展了全面質量整頓和複核複查，調整了原定近期執行的火箭發射計劃。

4月9日，中國長征三號乙火箭三級及衛星殘骸墜落畫面。（秒拍視頻截圖）

在前期開展的大量質量安全與可靠性工作基礎上，針對近期出現的兩次發射失利，長征五號B運載火箭和任務相關係統迅即開展了故障剝離和舉一反三，再複查再複核再確認技術狀態和產品質量，全面排查風險和薄弱環節，進一步完善方案預案。

除此之外，季啟明還透露了中國載人航天工程下一步計劃。

他表示，按計劃，中國空間站將於2022年前後完成建造，一共規劃12次飛行任務。此次任務後，將先後發射天和核心艙、問天實驗艙和夢天實驗艙，在軌組裝建造空間站基本構型；其間，規劃發射4艘神舟載人飛船和4艘天舟貨運飛船，輪換航天員乘組和貨物補給。