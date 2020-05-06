解放軍鷹派代表喬良態度急轉：武統台灣代價巨大　美國具干涉實力

自新冠肺炎疫情爆發以來，中國大陸民族主義情緒高漲，網絡上有不少乘美國自顧不暇之際解決台灣的呼聲，但是，被視為大陸軍方鷹派代表人物的喬良忽然轉調，指中方如對台灣動武，美國不會等閒視之。

解放軍空軍退役少將喬良。（網上圖片）

綜合媒體5月6日消息，曾與人合著軍事著作《超限戰》的喬良5月4日對《南華早報》表示，台灣問題本質上仍然是中美問題，解決台灣問題的關鍵不在於解決台獨勢力，而是先解決中美實力對比。

喬良認為，中方若動武，美國有干涉的實力。他表示反對一種看法，即疫情之下，美國手忙腳亂，軍力收縮，「貌似出現了武力解決台灣問題的短暫視窗期」，除非美國因為疫情一蹶不振，否則只抓住一個戰術視窗，不足以解決日後面對的戰略困境。

喬良稱，困境之一就是美軍具有干預中國解決台灣問題的實力，他判斷，台海之戰一旦爆發，美軍應不是直接對陸開戰，而是聯合西方國家封鎖制裁大陸，特別是用其海空優勢，掐斷大陸海上生命線，使大陸製造業所需資源無法輸入，所產商品無法輸出，同時通過紐約、倫敦兩大金融中心，掐斷大陸的資本鏈。

中國大陸網絡近日有不少武統台灣的呼聲。（台灣總統府）

困境之二是，台海一旦開戰，資金會全部撤空，企業也會全部關門。「人員全都失業的孤島，將讓我們注多少資金去重振其經濟，投入多少人力去管理其社會？」

如此，「這將是多大的代價，多高的成本？這代價和成本難道不拖累，甚至不拖垮復興大業？」

這位一直以強硬立場著稱的解放軍退役少將5月4日在「中美印象」網站發表題為《台灣問題攸關國運不可輕率急進》一文，分析眼下台灣情勢，「文統無望，只能武統」，但台灣問題並非兩岸自家事務，美國明擺着要插手期間，而且確有實力。喬良稱中國現在的首要任務不是統一台灣，而是實現「民族復興」的長期目標。

喬良發表談話當日，美軍兩架超音速轟炸機首次出現在台灣外圍海域。

5月4日，美軍駐關島兩架B-1B超音速戰略轟炸機飛向東海，飛過台灣東北海域。據指這是美軍B-1B轟炸機首次出現在台灣外圍海域。美軍超音速轟炸機此刻出現在局勢相當緊繃的台灣外圍，被指戰略象徵意義非常不同。

5月4日下午，突然傳出美軍2架B-1B超音速戰略轟炸機，從關島直飛台灣北部海域，可能已經進入台灣防空識別區，是此型機首度出現在相關領域。（Facebook @ U.S.AirForce）

對於美軍飛機在中國周邊海域上空開展飛行活動，中國外交部發言人耿爽曾表示，中國尊重和維護各國依據國際法享有的航行和飛越自由，但堅決反對有關國家打着「航行和飛越自由」旗號，損害沿海國主權與安全、擾亂地區和平與穩定。

大陸專家表示，對於美國軍機的相關行動，還是要「戰略上藐視，戰術上重視」。

所謂戰略上藐視，就是不必對美國軍機的騷擾過於緊張。比如，對方的電子偵察機來，很大程度上是為收集電子情報信息，如雷達信號、無線電通信等。這時就一定要減少電子活動。而不能對方飛機一來，就如臨大敵，所有先進雷達密集開機。

戰術上重視就要有針對性的應對方案和措施。對這種情況，保持一些常備雷達站開機，掌握美軍機航迹，視情進行攔截外逼。

在此之前，對於有美國軍機、艦通過台海的情況，中國外交部發言人耿爽曾表示，「台灣問題事關中國的主權和領土完整，是中美關係中最重要、最敏感的問題。我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，慎重妥善地處理涉台問題，以免損害中美關係和台海的和平穩定。」