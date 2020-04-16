大陸武統聲浪再起　陸委會：民主的台灣不屈服威脅恫嚇

兩岸對立情勢不斷增高，近來大陸機艦頻繁在台海周邊出沒，大陸官媒更出現探討武統的聲音。 對此，台陸委會發言人邱垂正16日表示，台灣不希望陸方特定激進人士鼓動非和平、武統言論，這無助兩岸良性互動。希望北京當局可以理解，「民主的台灣、民選的政府不會屈服於威脅與恫嚇」。

關於ECFA存續，邱垂正指出，終止ECFA會造成業者損失，並傷害兩岸關係，「是我們不願意見到的結果」。（楊家鑫／多維新聞）

4月16日，台陸委會舉行例行記者會。近來，大陸機艦頻繁出沒台海周邊、大陸國台辦旗下媒體討論武統議題。邱垂正指出，當前各國致力於防疫，呼籲各方應共同維護區域和平穩定，切勿一再升高緊張情勢，相關軍事行動無助於兩岸關係正向發展及亞太安全。

他表示，台政府不歡迎威嚇文字，也不希望陸方特定激進人士與媒體鼓動非和平、武統言論，這無助雙方良性互動。台政府致力於維護台海和平穩定立場一貫而堅定，台總統蔡英文選後一再強調，面對中共文攻武嚇，台灣保持不挑釁、不冒進的態度，讓兩岸之間沒有釀成嚴重衝突。

邱垂正強調，兩岸關係是雙方的責任，希望北京可以理解民主的台灣、民選的政府，不會屈服於威脅與恫嚇，兩岸相互尊重與良性互動才符合彼此人民的利益與期待。