長征五號B火箭｜中國首個柔性充氣式貨物試驗艙　返回時出現異常

昨日（5日）下午，由中國航天科技集團有限公司第一研究院研製的長征五號B遙一運載火箭發射成功，成功將新一代載人飛船試驗船送入預定軌道。 長征5號B搭載的中國首個柔性充氣式貨物返回艙試驗艙，原定於今日（6日）返回。但中國載人航天工程辦公室發布消息稱，該試驗艙今日在返回過程中出現異常，專家正在對相關數據進行分析。 被長征五號B送入太空的中國新一代載人飛船試驗船則將於8日返回。

長征5號B搭載了中國首個柔性充氣式貨物返回艙試驗艙。（模擬圖/央視）

昨日18時，長征五號B運載火箭點火升空，將柔性充氣式貨物返回艙試驗艙送入太空。據中國載人航天工程辦公室主任助理季啟明介紹，上述試驗艙是中國新型空間運輸飛行器的試驗器，本次任務計劃對充氣展開式返回飛行器軌道再入關鍵技術進行驗證。

季啟明透露，按照飛行程序，試驗艙完成在軌試驗後，計劃於今日返回東風著陸場。但新華社引述中國載人航天工程辦公室消息稱，該試驗艙在返回過程中出現異常，專家正在對相關數據進行分析。

中國首個柔性充氣式貨物返回艙試驗艙原定於5月6日返回，但返回過程出現異常。（模擬圖/央視）

據了解，為實現敏捷性、低成本的太空物資下行，中國航天科工集團有限公司第二研究院於2014年創新性提出採用充氣展開技術研製新型空間運輸飛行器，稱可在提高空間載荷返回過程可靠性的同時，大大降低物資返回成本。

另據央視報道，長征五號B運載火箭以長征五號運載火箭為基礎改進研製而成，主要承擔着中國空間站艙段等重大航天發射任務。長征五號B運載火箭全長約53.7米，芯一級直徑5米，捆綁4個直徑3.35米助推器，整流罩長20.5米、直徑5.2米，採用無毒無污染的液氧、液氫和煤油作為推進劑，起飛質量約849噸，近地軌道運載能力大於22噸，是目前中國近地軌道運載能力最大的火箭。

至於其搭載的新一代載人飛船試驗船，據介紹，其相較於神舟飛船的性能更加先進，可兼顧近地軌道和深空探測任務，具備大容量、多用途、可重複使用等特性。新飛船的外觀和結構更簡潔，從「神舟」由返回艙、服務艙和軌道艙的三艙結構，改為倒錐形大直徑返回艙加服務艙的兩艙結構，其搭載能力也從「神舟」最多3人提升至6至7人。新飛船可重複使用，降低了飛船的使用成本和載人航天的營運成本。

介紹稱，新一代載人飛船試驗船，是面向中國空間站運營及未來載人探月需求而研發的新一代天地往返運輸器，本次任務將對飛船高速再入返回的防熱、控制、群傘回收及部分重複使用等關鍵技術進行驗證。

（新華社/央視）