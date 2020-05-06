【長征五號B火箭】新一代載人飛船試驗船在軌工作正常

周二（5日）晚，為中國載人空間站工程研製的長征五號B運載火箭，搭載新一代載人飛船試驗船和柔性充氣式貨物返回艙試驗艙點火升空，載荷組合體與火箭成功分離，進入預定軌道，首飛任務取得圓滿成功。 據中新社報道，中國航天科技集團有限公司今日（6日）透露，目前中國新一代載人飛船試驗船在軌工作正常。計劃於周五（8日）返回東風着陸場。 不過長征五號B搭載的柔性充氣式貨物返回艙試驗艙，原定於今日（6日）返回。但中國載人航天工程辦公室早前發布消息稱，該試驗艙今日在返回過程中出現異常，專家正在對相關數據進行分析。

報道稱，新一代載人飛船試驗船5日搭乘長征五號B運載火箭升空後，按照既定計劃完成了太陽帆板展開及捕獲太陽、中繼天線展開並建立中繼通訊鏈路和4次自主軌控等一系列工作。目前試驗船姿態穩定，供電、測控鏈路等均正常，整船狀態良好，在大橢圓軌道上正常飛行。後續按照計劃還將實施3次軌道提升，並最終於遠地點制動後再返回預定落區。

據悉，新一代載人飛船試驗船，是面向中國空間站營運及未來載人探月需求而研發的新一代天地往返運輸器，本次任務將對飛船高速再入返回的防熱、控制、群傘回收及部分重複使用等關鍵技術進行驗證。按照飛行程序，新一代載人飛船試驗船完成在軌試驗後，計劃於周五（8日）返回東風着陸場。

新一代載人飛船試驗船。（網上圖片）

據介紹，此次搭載的試驗船相較於神舟飛船的性能更加先進，可兼顧近地軌道和深空探測任務，具備大容量、多用途、可重複使用等特性。新飛船的外觀和結構更簡潔，從「神舟」由返回艙、服務艙和軌道艙的三艙結構，改為倒錐形大直徑返回艙加服務艙的兩艙結構，其搭載能力也從「神舟」最多3人提升至6至7人。新飛船可重複使用，降低了飛船的使用成本和載人航天的營運成本。

另一方面，長征5號B搭載的中國首個柔性充氣式貨物返回艙試驗艙，完成在軌試驗後，計劃於今日返回東風着陸場。但新華社引述中國載人航天工程辦公室消息稱，該試驗艙在返回過程中出現異常，專家正分析相關數據。

據了解，為實現敏捷性、低成本的太空物資下行，中國航天科工集團有限公司第二研究院於2014年創新性提出採用充氣展開技術研製新型空間運輸飛行器，稱可在提高空間載荷返回過程可靠性的同時，大大降低物資返回成本。

（綜合報道）