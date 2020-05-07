馬化騰刊文籲建設產業互聯網　加快發展5G、AI等「新基建」

騰訊公司董事會主席兼首席執行官馬化騰今日（6日）在官媒《人民日報》刊文，呼籲加快建設產業互聯網，加快發展以5G、人工智能（AI）等為核心的「新基建」。

文中指，近期國家積極佈局新基建、數據要素培育，以「上雲用數賦智」等舉措助力數字經濟新業態新模式發展，動邁向一個以新基建為戰略基石、以數據為關鍵要素、以產業互聯網為高級階段的高質量發展新階段。

騰訊公司董事會主席兼首席執行官馬化騰。（資料圖片）

馬化騰認為，以5G、人工智能、數據中心等為代表的信息基礎設施，作為新基建的重要組成部分，是數字經濟發展的戰略基石。與傳統基礎設施一樣，新基建是關乎國計民生的重大戰略工程，同時服務於生產和生活兩端，需要做長遠規劃和頂層設計。其所在的領域都是基於雲計算、大數據等數字技術形成的朝陽產業集群，正處在快速發展期，發展潛力巨大，是中國轉變經濟發展方式、實現高質量發展的重要著力點。

他預料，未來新基建與傳統基建必然會深度融合，界限逐漸模糊，共同服務於經濟的長遠健康發展，持續提升人民生活水平。

馬化騰表示，產業互聯網的快速發展在網絡、算力、算法和安全等方面都提出了更高要求，迫切需要進一步加快以5G、數據中心、人工智能、物聯網等為核心內容的新型基礎設施建設。新基建、數據要素和產業互聯網緊密相連、互相促進。共同繁榮數字經濟生態，就可以合力推動經濟發展動力變革、效率變革、質量變革，提升中國數字競爭力。