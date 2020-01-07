報告稱內地平均月薪8829元　網民批離地：把馬雲馬化騰也平均了？

內地知名招聘網站「智聯招聘」周二（7日）發表報告，指出2019年冬季的招聘規模收縮，競爭指數為34.5，即平均34.5人競爭一個職位。 此外，報告亦提到全國平均月薪持續攀升，最新數字是8829元（人民幣．下同），環比及同比分別增加1.5%及9.1%。不過惹來不少網民批評「離地」。

報告指，34.5的競爭指數，環比下降4.5，同比增加2.5，是維持第四季度屬全年最低點、同比更加激烈的趨勢，該季的總體職位發布數量同比下降11.3%，簡歷投遞數同比提高1.9%。換言之，企業的招聘需求較去年同期收縮，但求職人士相當活躍，市場競爭更加激烈。

一線城市之中更是以北京的競爭指數最高，達106.8，平均106.8人競爭一個職位。（資料圖片）

報道亦提到，所監測的全國38個主要城市中，多數的競爭指數都較同期增加，只有8個城市下跌。其中一線城市之中更是以北京的競爭指數最高，達106.8，較同期增加17.4。但與此同時，一線及準一線城市的招聘需求收縮明顯，北京、上海、深圳、杭州、廣州招聘職位數量分別較同期下跌20.9%、22.1%、7.7%、22.5%、15.0%。

在全國平均薪酬方面，北京、上海、深圳穩居頭三位，均已突破萬元大關，分別為1.1521萬元、1.967萬元、1.477萬元，而表現最差是遼寧瀋陽，只有6939元。報告表示，從總體職位薪酬水準來看，高級管理人員的平均薪酬繼續保持上升，以平均2.1769萬元繼續保持第一名，其次就是IT管理及專案協調，有1.8630萬元。至於第三名則是證券、期貨、投資管理及服務，每月平均薪酬為1.3333萬元。值得一提是，月薪最高的行業是網絡遊戲行業，平均薪酬達1.1979萬元。

月薪最高的行業是網絡遊戲行業，平均薪酬達1.1979萬元。（資料圖片）

不過，報告指全國平均月薪8829元，惹來不少網民批評「離地」，直言「 這是怎麼平均出來的」，並紛紛指出自身的月薪遠低於所謂的「平均」，「我的平均工資才4500，而且上的是24小時班，想哭啊，我想正常上班，不熬夜」、「我才2700元。拖國家後腿了」、「 本人東莞，滿月剛拿6000」；甚至有網民稱「把馬雲馬化騰也平均了嗎？」

（綜合報道）