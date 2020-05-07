【新冠肺炎】加媒稱北京指使華裔搶購醫療物資　中使館：顛倒黑白

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，加媒4月30日文章稱，中國政府指使加拿大華裔社區搶購醫療物資，導致加拿大醫療物資短缺。

對此，中國駐温哥華總領館5月5日發言人表示，加媒「環球新聞」（Global News）的文章顛倒黑白，蓄意編造，無端指責，令人極為憤慨，中方堅決反對。

新冠肺炎疫情下，中國向多國出口防疫物資同時加強質量監管。圖為2020年4月6日，來自中國的醫療物資從瑞士日內瓦機場的貨機上卸下。（AP）

發言人強調，中方堅決反對一些人企圖將新冠肺炎疫情政治化、把病毒標籤化、對中國污名化。「病毒是人類的共同敵人，各國人民、各族裔都是受害者，污名華裔社區無助於抗擊疫情，當前人們面臨病毒帶來的威脅時更應團結一心，任何將責任推到某一族裔或者妖魔某一族裔的行為都應受到全社會譴責和抵制。」

據報道，新冠肺炎疫情發生以來，加拿大華裔社區踴躍向當地各級政府提出關於抗擊疫情的建議，組成志願者隊伍為社區防疫抗疫提供義務服務，向加拿大本地醫療、養老機構捐款捐物，協助當地醫療機構從中國採購醫療物資。

此外，隨着疫情在全球蔓延，目前許多國家正在從中國購買並運出口罩、防護服與醫用手套等物資，中方已經或正在向150多個國家和國際組織提供急需的醫療物資援助。

另據中國海關總署網站5月1日消息，3月1日至4月30日，中國共驗放出口價值712億元人民幣的物資。中國海關總署還同相關部門查處違法違規出口防疫物資行為，針對不合格的商品，將依法採取停止出口、沒收違法所得、沒收出口商品、罰款等處罰措施，對構成犯罪的，依法追究刑事責任。

儘管如此，仍有西方媒體報道稱，中方因疫情限制口罩等醫療物資出口。對此，中國外交部發言人耿爽3月9日在例行記者會上回應稱，中國政府沒有針對口罩及其生產原材料出口設置過任何貿易管制措施，企業可以按照市場化原則開展相關貿易。

中國商務部外貿司司長李興乾4月26日強調，中國從來沒有限制防疫物資出口，而是想方設法為世界各國的採購提供便利和支持。