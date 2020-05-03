新冠肺炎｜全球僅此一架　加拿大租最大運輸機安-225赴華運物資

加拿大租用的世界上最大的運輸機——安-225夢幻運輸機載著大量從中國採購的醫用物資，在當地時間5月1日（上周五）夜抵達蒙特利爾機場。

據負責租用這架飛機的特里丹（Tridan）公司首席執行官特里奎特（Alexandre Triquet）說，自從新冠疫情爆發以來，他們就租用了包括波音747-400和波音777-200在內的多種型號的飛機，從中國運送醫用物資到加拿大，用於抗擊新冠疫情。這次租用的安-225夢幻運來的醫用物資，都是加拿大政府所需的抗疫醫用物資。

據悉，加拿大是繼波蘭、法國和德國之後，又一個租用這架世界上最大運輸機從中國運輸醫用物資的國家。

安-225夢幻運輸機在全球僅烏克蘭擁有一架。該機是1985年開始設計的，1988年完成生產，2001年投入商業使用，可以提供包機服務。這架世界最大的運輸機的酬載總量250噸到300噸，所謂酬載重量包括它機艙內和機身上搭載的所有物資重量。當初設計它的目的是運輸當時蘇聯的暴風雪號航天飛機和其他火箭設備。

根據美國約翰斯・霍普金斯大學的統計，截至香港時間5月3日，加拿大累計確診57926宗，新增確診個案1583宗，累計死亡個案3684宗。

（綜合報道）