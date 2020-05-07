【新冠肺炎】美媒稱中國限制醫療物資出口　商務部用關鍵數據回擊

近期，有美國媒體報道稱，中國大量囤積醫療物資，並限制醫療物資出口，影響了美國和世界抗擊疫情的行動。對此，中國商務部新聞發言人高峰給予了回應。

在5月7日舉行的中國商務部例行新聞發佈會上，高峰就上述問題回應稱，生命高於一切。中國一方面設法滿足國際社會對防疫物資持續增加的需求；另一方面不斷強化質量監控，規範出口市場秩序，以合格的防疫物資提供給國際市場。

新冠肺炎疫情爆發以來，各國對口罩等醫療物資的需求激增。圖為3月30日，一架Antonov 124飛機在法國東部瓦特里的停機坪上，等待來自中國的第一批口罩的交付。（AP）

高峰隨後發佈的數據顯示，3月1日至5月6日，中國通過市場化採購方式，已經向194個國家和地區出口了防疫物資。其中77個國家和地區政府、6個國際組織通過官方渠道與中國簽署了216批次醫療物資商業採購合同；71個國家和地區政府、8個國際組織正與中國企業開展128批次商業採購洽談。根據中國海關統計，自4月1日以來，中國防疫物資出口呈明顯增長態勢。

另外，中國商務部會同有關部門先後發佈《關於有序開展醫療物資出口的公吿》和《關於進一步加強防疫物資出口質量監管的公吿》，加強對非醫用口罩出口質量監管。同時中國商務部還加大違法案件查處力度，公布了一批市場查處的非醫用口罩質量不合格產品和企業清單。

從產能數據上看，中國是世界上最大的口罩生產和出口國。（中新社）

據悉，隨着疫情在全球蔓延，目前許多國家正在從中國購買並運出口罩、防護服與醫用手套等物資，中方也已經或正在向150多個國家和國際組織提供急需的醫療物資援助。

從產能數據上看，中國是世界上最大的口罩生產和出口國。據中國工信部最新發布的信息顯示，中國國內約有2.1萬家企業涉及口罩生產經營。在2019年時，中國對口罩的生產量就達到了50億隻（每天產約為2,000多萬隻，包括勞動防護和醫用防護），約佔全球口罩產量的50%，其中醫用口罩的總產值約為54.91億元（1元人民幣約合0.14美元）。中國每年出口數量穩定在生產規模的70%以上，不少國家和地區的口罩也嚴重依賴中國進口，比如美國市場有90%的口罩就依賴中國供應。

不過，對於中國在醫療物資上的出口，有西方媒體指責，中方因疫情限制口罩等醫療物資出口。

對此說法，中國商務部外貿司司長李興乾曾在4月26日強調，中國從來沒有限制防疫物資出口，而是想方設法為世界各國的採購提供便利和支持。