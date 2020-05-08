【孫力軍落馬】涉嚴重違紀違法被查　公安部副部長孫力軍被免職

國務院在周五（8日）公布任免國家工作人員的消息，免去孫力軍的公安部副部長職務。

孫力軍是在4月19日被中紀委國家監委通報涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。孫力軍是繼前公安部副部長孟宏偉落馬後第二位被查的公安部高官，並是繼福建省副省長張志南之後，今年第二個落馬的「老虎」。

孫力軍被查後，公安部隨後發出通告表態，指堅決擁護對孫力軍的調查，將肅清孫力軍流毒影響。（付資料圖片）

孫力軍被查後，公安部隨後發出通告表態，指堅決擁護對孫力軍的調查，將肅清孫力軍流毒影響。通告提到，部長趙克志在會議上通報孫力軍的案情，黨委一致表示堅決擁護對孫力軍涉嫌嚴重違紀違法進行紀律審查和監察調查，並強調這是孫力軍長期無視政治紀律和政治規矩，不守紀律、不講規矩、不知敬畏、肆意妄為的結果，查處決定「非常及時、完全正確、十分英明」。

孫力軍此前曾赴湖北武漢，督導新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作。（資料圖片）

雖然公安部未有說明孫力軍的具體案情，但從通告內容看，其中要求決不允許口是心非、陽奉陰違，有令不行、有禁不止，做「兩面人」、搞「兩面派」；決不允許任人唯親、任人唯利、拉幫結派、搞小團夥小圈子；任何人都不得把自己凌駕於組織之上，決不允許妄自尊大、我行我素，搞一個人說了算，把分管領域搞成個人「自留地」；在任官員淨化社交圈、生活圈、朋友圈，個人和家庭重要事項，必須按規定及時、如實向組織報告，決不允許隱瞞不報。

（綜合報道）