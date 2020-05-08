【新冠肺炎】廣東再下調應急響應至三級　籲市民仍須做好個人防護

內地的新型冠狀病毒肺炎疫情緩和，其中廣東省在周五（8日）宣布，將應急響應從二級再調低至三級。但省衛健委主任段宇飛強調，下調等級並不代表零風險，仍要保持高度警惕，毫不懈怠抓好各項工作，鞏固疫情防控成果。 政府部門表示，市民仍要注意科學佩戴口罩，減少人群聚集，保持合理社交距離，勤洗手、勤通風，出現發熱、咳嗽、腹瀉等症狀時及時就醫等。

廣東省的防控工作將變成「四個更加注重、一個全面恢復」。（中新社）

據了解，現時廣東省的防控工作將變成「四個更加注重、一個全面恢復」。「四個更加注重」是指要更加注重重心下沉、更加注重預防為主、更加注重落實「四早」要求、更加注重精準和專業。以更加注重預防為主為例，應急響應下調後，下一步的疫情防控將更加注重堅持預防為主，強化「每個人都是自己健康的第一責任人」的觀念，增強自身防護意識。例如要科學佩戴口罩，減少人群聚集，保持合理社交距離，勤洗手、勤通風，出現發熱、咳嗽、腹瀉等症狀時及時就醫等。同時，公眾也要自覺配合如實填報健康資料、展開病毒檢測、隔離醫學觀察等健康管理措施。

對於公眾自身的防護，廣東省疾控中心主任鄧惠鴻指出，現時全國均是低風險區域，所有省份的應急響應級別都是二級以下，但是疫情客觀上仍然存在，風險無法完全清零。鄧惠鴻表示，對市民來說，常態化防控不等於不採取防控措施，疫情防控的戰役勝利還是需要市民積極做好必要的個人防護，包括要是科學佩戴口罩，在乘搭地鐵、巴士等公共交通工具，或者在人員密集的封閉場所，例如醫院、升降機、封閉空間等場所要戴上口罩。此外，醫護人員、與人群廣泛接觸的行業服務人員、場所測溫人員等特定人群亦要戴上口罩。

廣東省將分期分批安排學生返校復學。（中新社）

另一方面，在生產生活秩序逐步全面恢復正常化方面，廣東省調整至三級響應後，將在按照相關技術指南落實防控措施前提下，全面開放商場、超市、賓館、餐館等生活場所，並且會採取預約、限流等方式，開放公園、旅遊景點、運動場所，圖書館、博物館、美術館等室內場館，以及各類會議、會展活動亦會開放，同時分期分批安排學生返校復學等。

（綜合報道）