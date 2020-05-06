【新冠肺炎】廣東茂名患者出院近兩個月後復陽　暫無傳染他人案例

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，廣東茂名周二（5日）通報，當地一名病例在2月份確診，康復出院近兩個月後經病毒檢測出現「復陽」情況。

國務院聯防聯控機制指新冠肺炎復陽病例只是因為體內存在病毒片段，傳染力極低。（資料圖片/新華社）

據茂名市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部辦公室表示，該名陳姓男患者63歲，是化州市笪橋鎮倉背村人，常年在武漢市從事水果蔬菜批發生意，為2月份確診的茂名市第11宗新冠肺炎確診病例。

陳男在4月30日的隨訪中被發現咽拭子核酸檢測呈陽性，隨即被轉入當地醫院感染科進行隔離治療，目前無發熱、咳嗽等臨床症狀。5月1日和5月2日，市疾控中心兩次採集陳男的咽拭子、鼻咽拭子、肛拭子標本開展核酸檢測結果均為陰性。

通報強調，根據國務院聯防聯控機制新聞發布會和國家衛健委高級別專家組組長鍾南山的意見，新冠肺炎復陽病例只是因為體內存在病毒片段，傳染力極低。廣東省疾控中心的統計數據則顯示，廣東14%出院患者出現「復陽」，但均未繼續傳染他人。

目前共追蹤到陳男的31名密切接觸者，全部開展集中醫學觀察和核酸檢測，其中26人結果為陰性，包括與陳男共同生活有密切接觸史的妻子，另有5人結果待出。

（茂名發布）