【新冠肺炎】廣州密集發現病例　已出現跨市和跨省

新冠肺炎（COVID-19）疫情在中國境內得到有效控制之際，日前，廣州增城區密集發現病例，且出現了跨市和跨省，引發了社會高度關注。

據健康時報官方微博5月3日消息，廣州市衛健委發佈的新冠肺炎疫情情況顯示，5月2日0時至24時，新增無症狀感染者1例。這名31歲的無症狀感染者，常住廣州市新塘鎮，4月27日作為增城一例感染者的密切接觸者進行集中隔離醫學觀察，5月1日核酸檢測轉陽性。

值得注意的是，這是自4月27日以來，廣州增城區新塘鎮第5次被通報為病例來源地。

連日來多起病例來自廣州市增城區，4月26日，廣州市新冠肺炎疫情情況通報，新增3例無症狀感染者，其中1名是來自廣州市增城區新塘鎮的無症狀感染者。4月27日，廣州市新冠肺炎疫情情況通報，新增了7例無症狀感染者，其中有6名都和新塘鎮有關，為26日新塘鎮報告一例感染者的5名家庭成員和1名密切接觸的同事。4月30日，廣州市新冠肺炎疫情情況通報，再次新增1例無症狀感染者，也是來自廣州市新塘鎮。5月1日，廣州市新冠肺炎疫情情況通報，新增1例無症狀感染者依然和廣州市新塘鎮有關。

除了廣州市， 4月29日深圳市衛健委通報，新增境內病例1例。

當前，中國境內防疫嚴峻形勢仍未放鬆。（中新社）

此外，4月28日，廣西天等縣新冠肺炎疫情防控指揮部發布通報中指出，4月28日19時，廣西天等縣新冠肺炎防控指揮部接到福新鎮政府匯報稱，該鎮江岸村布岸屯許萬傑反映28日早上他接到增城公安機關的電話，告知他曾經入住的廣州市增城區新塘鎮匯客賓館有新冠肺炎病例，他本人屬密切接觸者。

根據疫情管控相關規定，天等縣疫情防控指揮部已對布岸屯全屯35戶115人以及排查掌握和許萬傑夫婦有過密切接觸的人員進行居家隔離觀察管控。

當前，中國疫情雖已經得到控制，但境外輸入和防疫工作仍處於嚴峻狀態。