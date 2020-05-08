【新冠肺炎】國務院發布指導意見　料內地電影院快將復業

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續緩和，香港戲院可於5月8日凌晨零時起恢復營業，惟需設特別售票安排，院內不得坐滿。至於內地電影院如何開放，國務院也給出意見。

據中國政府網5月8日消息，國務院應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情聯防聯控機制發布關於做好新冠肺炎疫情常態化防控工作的指導意見，明確在落實防控措施前提下，全面開放商場、超市、賓館、餐館等生活場所；採取預約、限流等方式，開放公園、旅游景點、運動場所，圖書館、博物館、美術館等室內場館，以及影劇院、游藝廳等密閉式娛樂休閑場所，可舉辦各類必要的會議、會展活動等。

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續緩和，國務院發布指導意見：採取預約、限流等方式，開放公園、旅游景點、運動場所，圖書館、博物館、美術館等室內場館，以及影劇院、游藝廳等密閉式娛樂休閑場所。（資料圖片）

據了解，隨著新冠肺炎疫情在內地逐步得到有效控制，3月16日起有部分地區的電影院陸續復業。不過出現境外輸入病例風險升高，防疫工作絲毫不能放鬆。國家電影局於3月27日突然發出緊急通知，所有影院暫不復業，已復業的立即暫停營業。具體復業時間等國家電影局通知。

國家電影局4月29日召開電影系統應對疫情工作視像會議。會議分析了疫情對電影行業帶來的巨大衝擊和深刻影響。從短期看，直接經濟損失巨大，全國電影院暫停營業，製片和宣發基本停滯，目前估算全年票房損失將超過300億元人民幣。

中宣部常務副部長、國家電影局局長王曉暉強調，要進一步加大對電影業的幫扶力度。（資料圖片）

會上中宣部常務副部長、國家電影局局長王曉暉強調，要進一步加大對電影業的幫扶力度，把短期紓困和長遠發展有機結合，盡快出台財稅政策的落地細則，鼓勵各地因地制宜出台扶持政策，推動形成有利於產業發展的政策環境。要用好金融服務，與有關政策性銀行、商業銀行加強合作，積極吸引社會資本投入，鼓勵擔保和保險機構加強融資擔保支持。對電影院要給予特殊扶持政策，積極協調出租方減免租金，推動電影專項資金給予貸款貼息，支持各地購買發放電影票券。

王曉暉強調，要進一步深化電影產業改革，著力支持電影企業改革發展。推動國有電影企業健全雙效統一的體制機制，扶持民營電影企業健康發展。要探索院線重組做大做強的有效方式，鼓勵跨地區兼併重組，繼續穩步推進人民院線、藝術電影放映聯盟、點播影院發展，推動影院提高經營能力，迎接好復業後的補償性觀影消費。

根據國務院應對新冠肺炎疫情聯防聯控機制發布的指導意見來看，在相應的防疫措施要求下。預料內地電影院將會很快復業。