【新冠肺炎】出現感染源不明本土病例　吉林舒蘭上調至中風險等級

內地的新型冠狀病毒肺炎疫情反覆，吉林省舒蘭市早前公布有一宗本土確診病例，惟患者的感染源頭成謎。 由於出現本土確診病例，吉林省新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室在周六（9日）宣布，將舒蘭市的風險等級由低風險調整為中風險，是內地現時唯一的中風險區域。

據了解，該名患者是一名45歲的本地女性，是舒蘭市公安局的洗衣工。據吉林市衛健委此前的通報，該名患者沒有省外居住史、活動史，暫時亦未發現有與境外、重點省份返回吉林人員的接觸史。目前有關部門正在通過流行病學調查等多種方法，以對該名患者的感染來源進行追蹤調查。

有身處舒蘭，原本打算返回吉林的網民，在微博上發文指要「居家抗疫不出門」。(微博)

對於出現本土確診病例，終止吉林省連續73天沒有新增本土確診病例及新增疑似病例的紀錄，吉林省委書記、省疫情防控工作領導小組組長巴音朝魯在省委常委會議暨疫情防控工作領導小組會議上指出，此事暴露吉林省在常態化疫情防控方面還存在許多短板漏洞，「給我們敲響了警鐘。」

巴音朝魯提出多項要求，包括要求省衛健、公安等部門要指導吉林及舒蘭兩地要迅速、全面、徹底展開流行病學調查，進一步查清該名患者的傳染源和擴散面，堅決堵住病毒傳播途徑；要強化隔離和病毒檢測措施，對密切接觸者、次密切接觸者全部採取集中隔離措施、全部進行病毒檢測；要加強患者救治工作，集中專家和優質醫療資源，全力以赴救治患者；要加強輿論引導，正視存在問題，回應群眾關切。

另據網上消息指，受疫情影響，舒蘭市自明天（10日）起所有巴士停運，所有的士亦不准出城營運，恢復時間另行通知。

（綜合報道）