出獄男傷人致死被揭曾九次減刑　官方調查涉事監獄：獄警徇私舞弊

早前，北京一名刑滿釋放男子郭某思將一提醒他戴口罩的老人毆打致死。事發後，媒體發現，這名男子16年前因殺人而入獄，但服刑期間被9次減刑。外界懷疑其減刑不合法，或有內幕，此後北京成立了聯合調查組，對涉事監獄進行調查。 5月9日，調查組通報稱，關押此男子的監獄確實存在執法不規範、違反工作紀律和失職瀆職等問題。

綜合媒體5月9日報道，「郭某思減刑案聯合調查組」通報稱，聯合調查組發現相關單位和人員存在執法不規範、違反工作紀律和失職瀆職等問題，現北京市監委已對獄警劉某某、隋某某等人立案調查並採取留置措施。

經查，在郭某思服刑期間，劉某某、隋某某等人受郭某思親屬及有關社會人員請託，利用職務便利，違規為郭某思獲得減刑創造條件、提供幫助，涉嫌徇私舞弊減刑、受賄等犯罪。

犯下殺人罪的郭男於2005年上庭的相片。（法制晚報）

聯合調查組通報案件進展後，北京高院、北京檢方、北京市司法局相繼表態。北京高院稱，對審理過程中暴露出的問題，吸取教訓、主動自查；北京檢方強調，將切實檢查糾正履行監督職責不到位問題；北京司法局表示，將繼續配合聯合調查組查清查透問題。

據此前媒體報道，郭某於3月14日15時許在北京市東城區一超市內排隊結賬時摘下口罩，顧客段某提醒其應當遵守防疫規定佩戴口罩，引起郭某的不滿，遂將段某摔倒在地，並用雙手擊打段的頭頸部，致段某受傷。後段某經救治無效於3月20日死亡。

1982年生的郭某思於16年前（2004年）犯下「北工大女生被殺案」，因情感糾紛掐死當時的女友，於2005年因故意殺人罪被判處無期徒刑。

服刑期間，北京延慶監獄認為郭某思認罪服法，積極改造，多次獲得獎勵，因此提出減刑建議。北京法院審判信息網上的一份刑事裁定書顯示，他曾經被9次減刑，最終於2019年7月24日獲釋。