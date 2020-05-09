對35個中央和國家機關巡視將展開　趙樂際：堅持「嚴」的主基調

據新華社消息十九屆中央第五輪巡視將對35個中央和國家機關單位黨組織開展常規巡視。中共中央政治局常委、中央巡視工作領導小組組長趙樂際9日表示，巡視工作要堅持「嚴」的主基調，深入查找黨建等方面問題。

經中共中央批准，十九屆中央第五輪巡視將對中央宣傳部（中央文明辦）、中央政法委機關、中央網信辦、工業和信息化部、自然資源部、生態環境部、應急管理部、國家市場監督管理總局、國家廣播電視總局、國務院參事室、中央黨史和文獻研究院、中央檔案館、中國外文出版發行事業局、人民日報社、求是雜誌社、光明日報社、中國日報社、經濟日報社、國務院發展研究中心、中央廣播電視總台、中國氣象局、國家信訪局、國家煙草專賣局、國家林業和草原局、國家文物局、中國地震局、國家煤礦安全監察局、國家藥品監督管理局、國家智慧財產權局、中國地質調查局、中華全國供銷合作總社、中國宋慶齡基金會、中國紅十字會、中華全國工商業聯合會、中國出版集團公司等35個中央和國家機關單位黨組織開展常規巡視。

另據央視新聞報道，趙樂際9日出席了全國巡視工作會議暨十九屆中央第五輪巡視動員部署會並講話。會議強調要著力督促推動黨中央關於統籌疫情防控和經濟社會發展、做好「六穩」工作、落實「六保」任務等重大決策部署貫徹落實，為完成決戰決勝脫貧攻堅目標任務、全面建成小康社會提供有力保障。

趙樂際指出，開展中央第五輪巡視工作，要堅持「嚴」的主基調，深入查找在加強黨的政治建設、履行職能責任、管黨治黨、領導班子和幹部隊伍建設、深化改革和防範化解風險等方面問題。