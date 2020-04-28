【新冠肺炎】中紀委通報形式主義典型案例　哈爾濱副市長等被點名

中紀委國家監委日前通報多宗形式主義、官僚主義的典型案例，其中有提到黑龍江哈爾濱副市長陳遠飛、哈爾濱醫科大學副校長傅松濱，二人涉及哈爾濱的聚集性疫情，相關感染群組至今已有超過80人。

通報指陳遠飛作為哈爾濱市副市長、市應對新冠肺炎疫情工作領導小組指揮部副總指揮，對疫情防控重要性及嚴峻形勢認識不足，沒有切實履行分管職責，對發生聚集性疫情、造成嚴重社會影響負主要領導責任，受到政務記過處分；傅松濱作為哈爾濱醫科大學黨委常委、副校長、校應對新冠肺炎疫情工作領導小組副組長，在指導醫院全面恢復醫療工作中，思想麻痹、履職不力，造成哈醫大一院院內感染，負主要領導責任，受到黨內警告、政務記過處分。

通報同時指出，今年4月以來，哈爾濱市出現由境外輸入新型冠狀病毒肺炎既往感染者傳染、因家庭和住院交叉感染引發的聚集性疫情，導致哈爾濱市疫情出現反彈，造成嚴重後果和不良影響，「充分暴露出相關職能部門和黨員領導幹部、公職人員對疫情防控的重要性、嚴峻性認識不足，沒有切實履行好屬地領導責任、主體責任、主管責任、崗位責任，疫情防控措施不落實，外防輸入、內防反彈存在漏洞」。

傅松濱被指要對哈醫大一院院內感染負上主要領導責任。（資料圖片）

除了陳遠飛及傅松濱外，通報稱還有其他16名相關責任人，分別因組織管理不到位、落實屬地管理責任不力、未嚴格按照防控技術指南做好院感防控、對醫護人員教育監督管理不到位、違反疫情防控期間診療規定等受到相應黨紀政務處分。

（中紀委國家監委）