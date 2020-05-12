【新冠肺炎】內地新增1宗確診病例　再多15名無症狀感染者

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，國家衛健委今日（12日）通報，內地昨日（11日）新增1宗確診病例，由境外輸入內蒙古。當日無新增死亡病例，新增1宗疑似病例，為境外輸入上海的疑似病例。 此外，當日新增治癒出院病例27宗，解除醫學觀察的密切接觸者503人，重症病例增加1宗。

另據內蒙古衛健委通報，昨日該區新增的1宗境外輸入確診病例，由首都機場國際航班分流至呼和浩特白塔國際機場。

中鐵呼和浩特局集團有限公司疾病控制所的工作人員在列車車廂內消毒。（新華社）

據悉，目前內地有80宗境外輸入現有確診病例（含重症病例3宗），現有疑似病例3宗。累計確診病例1691宗，累計治癒出院病例1611宗，無死亡病例。

本土病例方面，內地現有確診病例115宗（其中重症病例10宗），累計治癒出院病例78171宗，累計死亡病例4633宗，累計報告確診病例82919宗，現有疑似病例3宗。累計追蹤到密切接觸者737599人，尚在醫學觀察的密切接觸者5470人。

此外，內地昨日新增無症狀感染者15宗（無境外輸入）；當日無轉為確診病例；當日解除醫學觀察35宗（境外輸入6宗）；尚在醫學觀察無症狀感染者760宗（境外輸入38宗）。

（綜合報道）