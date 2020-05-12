【新冠肺炎】吉林舒蘭全面進入戰時狀態　官方發文強調物資充足

吉林舒蘭市早前出現感染源不明的確診病例，該病例其後引發聚集性疫情，至今已有16人確診，甚至出現跨省傳播。 因應情況，舒蘭市已被上調至高風險區域，同時市長金華亦宣布全面進入戰時狀態，採取最嚴格的管控措施。

對於舒蘭的情況，市互聯網信息中心官方微信公眾號在周一（11日）發文，指商務局已對轄區內三間大型商超的疫情防控工作進行督促檢查，落實各項防控措施，加強物資保障，以確保人民群眾生活必需品供應充足、物價穩定。

舒蘭市互聯網信息中心在官方微信公眾號發文強調市內糧食儲備充沛。（微博）

文章羅列數據，指舒蘭市的糧食儲備充沛，加工能力富足。截至目前，全市民營企業的庫存大米有4800噸、水稻有7.4萬噸，每日加工能力為4500噸，國有企業存儲政策性水稻亦有42萬噸。

此外，全市三家大型商超的蔬菜供貨量9400公斤、水果供貨量為1.517萬公斤、豬肉供貨量為4000公斤、大米供貨量為8000公斤、白麵供貨量為1.3萬公斤、食用油供貨量為1.45萬公斤，至於應急儲備鹽則有180噸，民用鹽有355噸，共計535噸。

文章又提到，中石油舒蘭經營處各加油站汽柴油儲備量現共計有600噸，其中汽油庫存300噸，柴油庫存300噸，可充分保障日常所需。

（綜合報道）