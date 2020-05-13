【吉林封城】舒蘭疫情傳染鏈增至22宗確診　吉林市暫停火車出入

吉林省新型冠狀病毒肺炎疫情反覆，據國家衛健委最新的公布，內地在周二（12日）共新增6宗本土病例，全部都是在吉林省吉林市，患者均為此前舒蘭市感染源不明病例的密切接觸者。 據了解，舒蘭疫情傳染鏈至今已有22宗確診病例，其中21宗在吉林省，1宗在遼寧省，有跨省傳播的跡象。 舒蘭市本身是吉林市代管縣級市，由於疫情逐漸蔓延，繼早前舒蘭「封城」後，吉林市亦於周三（13日）宣布「封城」，包括自即日早上6時起至另有通知時為止，暫時停辦吉林站始發及經由旅客列車的旅客乘車業務。

吉林火車站有多名防疫人員駐守。（央視新聞）

吉林火車站。（央視新聞）

據吉林市政府在官方微信公眾號發布的通知，吉林市城區要比照高風險地區，按照「內防擴散、外防輸出、嚴格管控」的要求，進一步強化疫情管控措施。當地即日起將會對確診病例密切接觸人員、境外返回吉林人員及高風險地區旅居人員，實行網格化、地毯式全面排查。同時，城區以居民小區為單位，鄉村以自然屯為單位，全面實行封閉管理，嚴防人員隨意出入。城鄉結合部通達性較強或公路沿線的村屯，則要組建巡邏隊，嚴格加強管控。

此外，吉林停運所有客運班線、旅遊包車，僅貨運車輛可以正常通行，要前往外地人員須持48小時內自費病毒檢測陰性報告並嚴格自我隔離後，方可登記出城。

吉林市即日起「封城」。（新華社）

另一方面，城區的藥店、診所停止銷售「一退兩抗」藥品（退熱、抗病毒、抗生素類藥品），診所禁止接診發熱病人，並引導至定點醫療機構發熱門診就診，對違反規定的一律予以關停。全市所有室內景區、影劇院、歌舞廳、遊藝廳、營業性演出場所、網吧、室內體育場館、棋牌室、麻將館、臺球廳、浴池等人員聚集場所一律停止營業。人員聚集性活動一律暫停舉辦，禁止任何單位和個人舉辦任何形式的聚餐活動，機關企事業單位亦一律禁止堂食。營業性餐飲單位就餐人員每桌不超過3人至5人、間隔1米以上，並倡導提供外賣服務。

（綜合報道）